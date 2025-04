La Fiorentina torna alla vittoria! Gosens+Beltran, i viola ribaltano il Cagliari

Il Cagliari di Davide Nicola, oggi alle ore 18.30, affronterà la Fiorentina di Raffaele Palladino, recupero della 33ª giornata di Serie A rinviata nel giorno della morte di Papa Francesco.

PRIMO TEMPO: Il primo pallone è del Cagliari, che va a battere il calcio d’inizio con Piccoli. Cagliari che parte più aggressivo della Fiorentina, che cerca di trovare le giuste misure considerando anche l’assenza di Kean, che ha lasciato la Sardegna, per motivi famigliari. Al 3’ corner battuto dentro pericoloso per la Fiorentina, De Gea chiama palla ed esce, ma il Cagliari resta in pressione. Al 7’ il Cagliari passa in vantaggio, cross dentro di Luvumbo, De Gea respinge il pallone sui piedi di Piccoli che trafigge lo spagnolo per l’1-0 dei sardi. Pomeriggio shock per i viola. Fiorentina che sbanda, al 12’ con un lampo Zortea colpisce il palo. Al 15’ ottima punizione studiata dalla Fiorentina, il tiro di Mandragora si stampa sul palo. Al 20’ Cataldi dentro, non trova nessuno per il tap-in, Luperto chiude in angolo. Al 22’ pericoloso Beltran, che tenta di rubare palla al Cagliari. Al 27’ doppia occasione per la Fiorentina, Caprile chiude su Gudmundsson, poi Prati ribatte il tiro di Dodò. Al 34’ buona triangolazione della Fiorentina, Mandragora calcia ma spara troppo alto. Al 36’ Mandragora apre per Gosens che di esterno sinistro trafigge Caprile, 1-1. Al 39’ si ferma Mina per un problema al flessore, al suo posto Palomino. Al 44’ Marinelli fischia fallo da rigore di Pongracic su Luvumbo. L’arbitro viene rimandato all’OFR e rivede la sua decisione, non è penalty per i sardi.

SECONDO TEMPO: Al 48’ la Fiorentina mette la testa avanti, Dodò sul secondo palo per Beltran che svetta e segna con un pallonetto il 2-1 per la Fiorentina. Al 52’ brivido per la Fiorentina sull’errore di Ranieri. Al 58’ fuori Viola dentro Gaetano. Al 62’ fuori Gosens e Fagioli, dentro Parisi e Richardson. Al 65’ giallo per Palomino. Fuori Adopo, Prati e Zortea, dentro Coman, Makoumbou e Marin. Al 69’ Dodò prova a sorprendere Caprile che era fuori dai pali. Al 75’ la palla schizza da Marin che calcia ma trova i guantoni di De Gea che sventa la minaccia. Qo 79’ giallo per Piccoli. All’80’ doppio cambio Fiorentina, out Ranieri, in Comuzzo. Fuori Mandragora, dentro Folorunsho. All’84’ giallo per Parisi. All’86’ fuori Beltran dentro Zaniolo. Sono sette i minuti di recupero. Al 94’ Dodò per Zaniolo che calcia violentemente sul primo palo, chiude la porta Caprile. Al 95’ ammonito Zaniolo.