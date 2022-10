La Fiorentina torna alla vittoria battendo l’Istanbul Basaksehir. Jovic firma la doppietta

Al 12′ Saponara mette dentro un cross, tutti i difensori dell’Istanbul bucano l’intervento, Kouame prova il tiro ma finisce fuori. Al 14′ l’Istanbul Basaksehir passa in vantaggio con Aleksic. Al 26′ Kouame mette dentro, zampata vincente di Jovic e 1-1 al Franchi. Al 28′ Kouame prova la botta dalla distanza, il portiere avversario spedisce il pallone in angolo. Al 31′ Jovic prova il tiro su cross di Terzic ma non impensierisce le sqaudra turca. Al 35′ Saponara mette dentro per Jovic che si divora il gol del 2-1.

Al 55′ buon cross dentro sul quale arriva Milenkovic che fa da sponda per Jovic che si divora di nuovo la rete del 2-1. Al 62′ la Fiorentina torna in vantaggio grazie all’incornata di Jovic, esultanza di nuovo polemica del serbo. Al 79′ in tre sbagliano il gol del 2-1, prima Ikoné poi Bonaventura. All 86′ Biraghi per Cabral che prova il tiro.

