La Fiorentina sulle tracce di Nicolas Gonzalez, attaccante argentino seguito da Roma e Juve
Il giocatore era stato seguito in passato anche da Juventus e Roma, ma adesso sono i viola quelli più interessati...
A cura di Redazione Labaroviola
20 marzo 2018 09:51
Secondo quanto riferito nella giornata di ieri da Calciomercato.it, la Fiorentina avrebbe messo nel taccuino degli obiettivi l’argentino Nicolas Gonzalez, esterno mancino classe 1998 di proprietà dell’Argentinos Juniors. Il giocatore era stato seguito in passato anche da Juventus e Roma, ma adesso sono i viola quelli più interessati. Previsti nuovi contatti nella giornata di oggi.