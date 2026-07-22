La Fiorentina smentisce Soulé ma Nazione insiste: “Chieste informazioni al suo entourage”
Nelle prossime settimane con ogni probabilità lascerà i giallorossi
A cura di Redazione Labaroviola
22 luglio 2026 08:59
L'idea Soulé è invece da tenere in considerazione, al di là di smentite di rito filtrate dal Viola Park. La Fiorentina si è informata con l'entourage dell'esterno della Roma. Che con ogni probabilità lascerà i giallorossi nelle prossime settimane. Situazione da monitorare con grande attenzione. Lo scrive La Nazione.