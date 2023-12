Dopo la vittoria sul Torino, la Fiorentina si gode la classifica in attesa della ripresa del 6 gennaio a Reggio Emilia contro il Sassuolo, con gli allenamenti fissati al 2 gennaio pomeriggio. Chi non si ferma è Nico Gonzalez che continua il suo programma di recupero dall’infortunio. Il giocatore lavora duro per tornare prima della fine di gennaio ma difficilmente potrà partire per la Supercoppa (il 18 e il 22 gennaio).