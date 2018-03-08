La Fiorentina ha ripreso ad allenarsi. Ai Campini presenti anche Diego e Andrea Della Valle
Dopo la cerimonia funebre di questa mattina la squadra viola ha ripreso ad allenarsi al centro sportivo dei campini, ad assistere alla seduta di allenamento anche Diego e Andrea Della Valle. Adesso c'...
A cura di Redazione Labaroviola
08 marzo 2018 15:27
Dopo la cerimonia funebre di questa mattina la squadra viola ha ripreso ad allenarsi al centro sportivo dei campini, ad assistere alla seduta di allenamento anche Diego e Andrea Della Valle. Adesso c'è da preparare la partita di domenica alle 12.30 dove al Franchi di Firenze arriverà il Benevento, ultima in classifica.