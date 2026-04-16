La Fiorentina ricorderà Manninger stasera con un minuto di raccoglimento e il lutto al braccio per sfidare il Crystal Palace

L'ex portiere austriaco dei viola sarà ricordato al Franchi prima e durante il match di stasera

Il mondo del calcio è rimasto profondamente colpito dalla notizia della scomparsa di Alex Manninger e il legame tra l'ex portiere austriaco e la Fiorentina è rimasto saldo negli anni nonostante la sua militanza a Firenze risalga alla stagione 2001/02. Per onorarne la memoria il club toscano si è attivato tempestivamente affinché il giocatore venisse celebrato degnamente durante l'impegno europeo di questa sera.

La risposta della UEFA non si è fatta attendere e l'organismo europeo ha accolto con effetto immediato le istanze della società viola per la sfida contro il Crystal Palace. Le celebrazioni seguiranno un protocollo sobrio e solenne che prevede un minuto di raccoglimento prima del calcio d'inizio per permettere allo stadio di osservare un momento di silenzio in memoria dell'ex estremo difensore. Inoltre i calciatori della Fiorentina scenderanno in campo indossando la fascia nera al braccio come ulteriore segno di rispetto.

Questo tributo rappresenta un ultimo e sentito abbraccio da parte di una piazza che non ha dimenticato il contributo di Manninger unendosi idealmente al dolore dei suoi cari in questo momento difficile.