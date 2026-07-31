La Fiorentina ricorda Baresi: "Autentica leggenda del calcio italiano. Il suo ricordo resterà indelebile"
Il cordoglio della Fiorentina per la scomparsa di Baresi
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2026 09:23
La Fiorentina sui suoi canali ufficiali ha ricordato così Franco Baresi: "La Fiorentina esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, autentica leggenda del calcio italiano. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutto il mondo rossonero giungano le più sincere condoglianze. Il suo ricordo resterà indelebile nella storia di questo sport".