La Fiorentina resta in silenzio stampa. Nessuna dichiarazione ne prima ne dopo la partita

Si apre al Franchi il 2026 della Fiorentina, questo pomeriggio impegnata alle ore 15:00 contro la Cremonese nella 18^ giornata di Serie A. Una sfida delicatissima in chiave salvezza per i viola, ancora ultimi con 9 punti ma con la possibilità, in caso di esito favorevole, di agganciare il Pisa e momentaneamente il Verona (che però giocherà più tardi contro il Torino e ha da recuperare una,gara contro il Bologna, entrambe al Bentegodi).

Nonostante la fiducia ribaditagli nei giorni scorsi dal Direttore Generale Alessandro Ferrari, la posizione del tecnico Paolo Vanoli resta comunque in bilico e se dovesse arrivare l’ennesima sconfitta allora non è da escludere che possano arrivare fin da subito decisioni forti. L’ultima parola però, come vi abbiamo raccontato più volte, resta comunque quella di Fabio Paratici, che nelle prossime ore sarà a Firenze e firmerà il contratto fino al giugno del 2030 che lo nominerà nuovo capo dell’area tecnica.

L’ex Juventus avrà il compito di attuare una mini rivoluzione che possa portare i viola alla salvezza. Già nel primo colpo, Manor Solomon, si vede probabilmente la sua mano, visto che il giocatore arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto. Nei prossimi giorni sono attese ulteriori mosse, sia in entrate che in uscita. Oggi però conta il campo e una partita con in palio una altissima posta in palio. A tal proposito, la redazione di TMW ha raccolto come il club viola continuerà il proprio silenzio stampa a prescindere da quello che sarà l’esito del match. Lo scrive Tuttomercatoweb