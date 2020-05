La Fiorentina punta su Bellegarde dello Strasburgo in caso di partenza di Pulgar

La Fiorentina del futuro è già in costruzione, con Daniele Pradè che sta lavorando per trovare i giusti tasselli da inserire nella rosa viola. La rosa subirà delle pesanti modifiche, sopratutto a centrocampo, dove ci sono molti giocatori simili, con qualcuno che sarà costretto a cambiare aria.

BELLEGRADE- Secondo quando raccolto da Calciomercato.com, in caso di partenza di Erik Pulgar, il sostituto scelto dalla Fiorentina è ​Jean-Ricner Bellegarde, centrocampista dello Strasburgo. Si tratta di un classe ’98, che ha militato nella nazionale francese Under 21, ma sembra pronto a scegliere di rappresentare Haiti, di cui ha il passaporto. Si tratta di un centrocampista moderno, tipico box to box, che ha ancora una valutazione bassa, che si aggira intorno ai 5 milioni di euro.