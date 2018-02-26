La Fiorentina punta su Hernandez, vecchia conoscenza del calcio italiano, per l'attacco della prossima stagione

Secondo quello che riporta Calciomercato.com la Fiorentina sarebbe fortemente interessata ad Abel Hernandez per rinforzare il suo attacco nella prossima stagione sportiva. Il bomber dell'Hull City ha...

Secondo quello che riporta Calciomercato.com la Fiorentina sarebbe fortemente interessata ad Abel Hernandez per rinforzare il suo attacco nella prossima stagione sportiva. Il bomber dell'Hull City ha un passato importante in Italia con la maglia del Palermo. Il giocatore potrebbe arrivare a costo 0 in quanto ha il contratto in scadenza.