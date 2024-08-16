La Fiorentina pubblica i numeri di maglia ufficiali: la 43 a De Gea, la 10 per ora va a Nico Gonzalez

I numeri ufficiali assegnato a ciascun componente della rosa della Fiorentina 2024/2025. "10" provvisoria per Nico Gonzalez

Dopo una lunga attesa colmata dai colpi di scena che sono arrivati e potrebbero arrivare dal fronte mercato, la Serie A sta per iniziare. La nuova Fiorentina di mister Palladino deve ancora essere completata e alcuni pezzi potrebbero essere sostituiti, rimescolando ancora le carte in tavola. Il club viola intanto ha reso pubblici i numeri di maglia da assegnare a ciascun componente della rosa 2024/2025, anche se per alcuni in maniera del tutto provvisoria, in attesa della chiusura del mercato delle entrate e delle uscite. Questi i numeri di maglia:

Pecchia: “Per noi momento delicato tra infortuni e squalifiche. La Fiorentina ha tanta qualità”

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