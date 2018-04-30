La Fiorentina fa pressing su Badelj: "Il rinnovo può concretizzarsi"
La Fiorentina non si rassegna a perdere Milan Badelj, il proprio capitano, a costo zero. Antognoni ha rilasciato una breve ma significativa dichiarazione sull'argomento: "Il rinnovo? Può andare in por...
A cura di Redazione Labaroviola
30 aprile 2018 08:36
La Fiorentina non si rassegna a perdere Milan Badelj, il proprio capitano, a costo zero. Antognoni ha rilasciato una breve ma significativa dichiarazione sull'argomento: "Il rinnovo? Può andare in porto."
Al calciatore è stato proposto un allungamento di due anni con contratto molto ritoccato fino ad oltre due milioni di euro. E' possibile che il giocatore voglia aspettare la fine del mondiale per vedere quali proposte gli si possano prospettare.