La Fiorentina prende in mano la partita ma non segna e con il Cagliari è 0-0 dopo i primi 45'

Bernardeschi ispira ma Kalinic spreca. Il Cagliari parte bene ma poi il pallino del gioco passa alla Viola

Fra due squadre alla disperata ricerca di motivazioni nasce un primo tempo vivo, divertente e ricco di occasioni nell'assolato pomeriggio del Franchi.

Parte subito forte la Fiorentina con Bernardeschi che alla prima sortita offensiva conquista subito un corner. Al 4' è Joao Pedro che, sfruttando un preciso suggerimento proveniente dalla trequarti, sfiora appena di testa non creando alcun pericolo a Tatarusanu. Ancora Cagliari pericoloso al 9': prima con Borriello, che trova però la deviazione dell'estremo difensore viola, e subito dopo con Dessena, sul cui tentativo si immola prodigiosamente Borja Valero sventando così il pericolo. La partita si accende e nell'azione successiva è ancora Borriello a provarci dal limite ma il suo sinistro a giro si perde di poco al lato. Sul ribaltamento di fronte è Kalinic a trovarsi sui piedi il pallone del possibile vantaggio ma il croato centra in pieno Rafael. Al 12' si fa vedere di nuovo la Fiorentina: è infatti Chiesa che, da posizione defilata, prova a sorpredere l'estremo difensore rossoblù seppur senza successo. Al 20' ci prova anche Saponara dalla distanza ma Rafael è attento e devia. Ancora Fiorentina e ancora Bernardeschi al 23': il numero 10, dopo un buon fraseggio con Kalinic, si defila sulla destra e, con l'interno a giro, prova a beffare Rafael che però riesce ad allungarsi e mettere in corner. Al 32' ancora Fiorentina pericolosissima con Kalinic che, sugli sviluppi di un corner calciato da Bernardeschi, di testa mette di poco a lato da posizione ravvicinata. Passano appena tre minuti ed è ancora il croato, approfittando dello spiovente di Borja Valero, a sfiorare l'incrocio dei pali con un altro colpo di testa.

Dopo 2 minuti di recupero si conclude un primo tempo che ha fatto registrare numerose occasioni da ambedue le parti. Al Franchi mancano solo i gol ed infatti tra Fiorentina e Cagliari è solo 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco.

Gianmarco Biagioni