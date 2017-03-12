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La Fiorentina prende in mano la partita ma non segna e con il Cagliari è 0-0 dopo i primi 45'

Bernardeschi ispira ma Kalinic spreca. Il Cagliari parte bene ma poi il pallino del gioco passa alla Viola

A cura di Gianmarco Biagioni
12 marzo 2017 15:41
La Fiorentina prende in mano la partita ma non segna e con il Cagliari è 0-0 dopo i primi 45' - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Fra due squadre alla disperata ricerca di motivazioni nasce un primo tempo vivo, divertente e ricco di occasioni nell'assolato pomeriggio del Franchi.

Parte subito forte la Fiorentina con Bernardeschi che alla prima sortita offensiva conquista subito un corner. Al 4' è Joao Pedro che, sfruttando un preciso suggerimento proveniente dalla trequarti, sfiora appena di testa non creando alcun pericolo a Tatarusanu. Ancora Cagliari pericoloso al 9': prima con Borriello, che trova però la deviazione dell'estremo difensore viola, e subito dopo con Dessena, sul cui tentativo si immola prodigiosamente Borja Valero sventando così il pericolo. La partita si accende e nell'azione successiva è ancora Borriello a provarci dal limite ma il suo sinistro a giro si perde di poco al lato. Sul ribaltamento di fronte è Kalinic a trovarsi sui piedi il pallone del possibile vantaggio ma il croato centra in pieno Rafael. Al 12' si fa vedere di nuovo la Fiorentina: è infatti Chiesa che, da posizione defilata, prova a sorpredere l'estremo difensore rossoblù seppur senza successo. Al 20' ci prova anche Saponara dalla distanza ma Rafael è attento e devia. Ancora Fiorentina e ancora Bernardeschi al 23': il numero 10, dopo un buon fraseggio con Kalinic, si defila sulla destra e, con l'interno a giro, prova a beffare Rafael che però riesce ad allungarsi e mettere in corner. Al 32' ancora Fiorentina pericolosissima con Kalinic che, sugli sviluppi di un corner calciato da Bernardeschi, di testa mette di poco a lato da posizione ravvicinata. Passano appena tre minuti ed è ancora il croato, approfittando dello spiovente di Borja Valero, a sfiorare l'incrocio dei pali con un altro colpo di testa.

Dopo 2 minuti di recupero si conclude un primo tempo che ha fatto registrare numerose occasioni da ambedue le parti. Al Franchi mancano solo i gol ed infatti tra Fiorentina e Cagliari è solo 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco.

Gianmarco Biagioni

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