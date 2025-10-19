La Fiorentina perde a San Siro e resta ultima. I tifosi del Milan sfottono: “Tornerete in Serie B”

La Fiorentina ha perso per 2-1 in casa del Milan e con 3 punti raccolti in 7 partite la squadra viola resta all’ultimo posto in classifica a pari di Genoa e ai cugini del Pisa. La squadra viola era andata in vantaggio con Robin Gosens ed è stata ribaltata dalla doppietta di Leao e da un rigore dubbio. A termine della sfida è partito anche il coro di scherno e di sfottò dei tifosi del Milan che rivolti verso i tifosi della Fiorentina presenti hanno cantato: “Tornerete, tornerete, tornerete in Serie B.”