20 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 00:34

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
La Fiorentina perde a San Siro e resta ultima. I tifosi del Milan sfottono: “Tornerete in Serie B”

News

La Fiorentina perde a San Siro e resta ultima. I tifosi del Milan sfottono: “Tornerete in Serie B”

Redazione

19 Ottobre · 23:58

Aggiornamento: 19 Ottobre 2025 · 23:58

TAG:

ACF FiorentinaMilan

Condividi:

di

La Fiorentina ha perso per 2-1 in casa del Milan e con 3 punti raccolti in 7 partite la squadra viola resta all’ultimo posto in classifica a pari di Genoa e ai cugini del Pisa. La squadra viola era andata in vantaggio con Robin Gosens ed è stata ribaltata dalla doppietta di Leao e da un rigore dubbio. A termine della sfida è partito anche il coro di scherno e di sfottò dei tifosi del Milan che rivolti verso i tifosi della Fiorentina presenti hanno cantato: “Tornerete, tornerete, tornerete in Serie B.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio