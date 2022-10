“La Fiorentina pensa ad Altare per il mercato di gennaio. Sul difensore c’è anche il Sassuolo”

Fiorentina e Sassuolo monitorano Giorgio Altare. Il difensore nativo di Olbia che si è messo in luce la scorsa stagione in Serie A col Cagliari e che sta ben figurando anche in questo inizio di stagione sempre con il club sardo. Questo quanto riporta seriebnews.com. In particolare, nel portale dedicato al mercato delle squadre della serie cadetta, si legge come sul difensore classe 1998 potrebbero arrivare delle offerte dei due club interessati già nella prossima sessione invernale. E considerato il desiderio del ragazzo, la suggestione di un ritorno in Serie A potrebbe portarlo a spingere per andar via.

