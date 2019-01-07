LA FIORENTINA PASSA AL 3-5-2? A VOLTE DUE INDIZI POSSONO FARE UNA PROVA...

di Lorenzo BigiottiLa Fiorentina è a caccia su un esterno sul mercato giocatori. Dopo aver appurato negli scorsi giorni l'interesse per Andreas Pereira del Manchester United, adesso spunta anche l'int...

di Lorenzo Bigiotti

La Fiorentina è a caccia su un esterno sul mercato giocatori. Dopo aver appurato negli scorsi giorni l'interesse per Andreas Pereira del Manchester United, adesso spunta anche l'interesse viola per Castagne dell' Atalanta (Clicca qui).

Questo interesse fa presagire il fatto che Pioli posso cambiare qualcosa. Con l'arrivo di Muriel si cerca un esterno destro per passare al 3-5-2? La difesa passerebbe quindi a tre sarà composta da i soliti Pezzella ed Hugo insieme al rientrante nei centrali Milenkovic. Ceccherini sarà confermatissimo come prima alternativa. A centrocampo ci potrebbe essere a destra appunto un nuovo arrivo, a sinistra Biraghi e nel centro i soliti tre. Davanti quattro attaccanti per due posti: Chiesa, Muriel, Simeone e Mirallas. Un attacco molto mobile e divertente che ricorda i primi tempi di Vincenzo Montella. Saranno quindi ceduti Eysseric e Thereau, e verranno prestati Sottil e Vlahovic.