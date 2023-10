La Fiorentina osserva Spertsyev, trequartista classe 2000. Su di lui ci sono anche Juventus, Milan e Inter

Un osservatore della Juventus sarà oggi a Riga per vedere Lettonia-Armenia. L’osservato speciale è Eduard Spertsyan, numero 10 del Krasnodar nonché punto di riferimento della nazionale armena.

Classe 2000, è finito sul taccuino di Giuntoli ed è il preferito tra tutti i nomi che sono usciti nell’ultimo periodo. Una sorta di scommessa alla Kvaratskhelia, visto che il ruolo è praticamente lo stesso. Spertsyan può giocare da trequartista, sì, ma anche da esterno sia sulla fascia destra che su quella mancina.

In questa stagione è sceso in campo per 13 volte fra campionato e coppa, segnando 5 reti e mettendo a referto anche 3 assist. Spertsyev sarebbe un giocatore come lo vuole il nuovo corso Juventus. Giovane e di prospettiva, pronto a esplodere. Certo, bisognerà capire quanto è valutato dal Krasnodar, che probabilmente lo valuta una quindicina di milioni dopo avere rifiutato 8 milioni (più 2 di bonus) dall’Ajax a gennaio. Nessun problema sul lato stipendio, il giocatore peraltro avrebbe già dato ampia disponibilità a trasferirsi in Italia, visto che nell’ultimo periodo anche Milan, Inter e Fiorentina lo hanno osservato con insistenza.

Ci sono già stati alcuni colloqui telefonici fra le parti per conoscere i numeri della trattativa e l’eventuale fattibilità. L’unico ostacolo è che Spertsyan è extracomunitario, così da indurre la Juve a qualche valutazione. Lo riporta TMW

