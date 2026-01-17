17 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:18

News

La Fiorentina omaggia Commisso: maglia speciale nel riscaldamento di Bologna-Fiorentina

Redazione

17 Gennaio · 13:36

Aggiornamento: 17 Gennaio 2026 · 13:42

di

La Fiorentina, nel pre partita di Bologna-Fiorentina, indosserà una maglia speciale per ricordare il presidente Commisso

La Fiorentina comunica che domani scenderà in campo con il lutto al braccio e che, durante il riscaldamento di Bologna Fiorentina, i giocatori Viola indosseranno una t-shirt speciale dedicata al Presidente Rocco Commisso.

