La Fiorentina omaggia Commisso: maglia speciale nel riscaldamento di Bologna-Fiorentina

La Fiorentina comunica che domani scenderà in campo con il lutto al braccio e che, durante il riscaldamento di Bologna Fiorentina, i giocatori Viola indosseranno una t-shirt speciale dedicata al Presidente Rocco Commisso.
17 Gennaio · 13:36
Aggiornamento: 17 Gennaio 2026 · 13:42
TAG:#FiorentinaCommisso
