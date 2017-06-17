La Fiorentina omaggia Batistuta per gli anni trascorsi in viola, il premio dalle mani di Antognoni

Nell'anno delle celebrazioni per i 90 anni della Fiorentina è finalmente arrivato il turno di Gabriel Omar Batistuta

Nell’anno delle celebrazione per i 90 anni della Fiorentina è finalmente arrivato il turno di Gabriel Omar Batistuta. Il bomber argentino è stato insignito dei dovuti riconoscimenti direttamente da un’altra leggenda viola, ossia l’attuale club manager Giancarlo Antognoni. Questo il post pubblicato da ACF Fiorentina sulla sua pagina Facebook ufficiale.

“Celebrazione 90 anni: la Fiorentina omaggia Batistuta

Nella stagione dei festeggiamenti per i 90 anni, la Fiorentina ha omaggiato Gabriel Omar Batistuta (il bomber viola, a Firenze in questi giorni, non aveva potuto presenziare in occasione dell’evento tenutosi al Franchi il 28 agosto).

A nome della Società, il Club Manager Giancarlo Antognoni ha consegnato a Gabriel la maglia celebrativa e la targa in ricordo dei suoi anni trascorsi in maglia viola. #FirenzeDal1926 #forzaviola“