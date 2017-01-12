La Fiorentina offre 4 mln per Ardaiz del Danubio

Decisivo il fatto che l'attaccante uruguaiano abbia compiuto 18 anni proprio ieri. Il motivo...

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, nel corso della trasmissione in onda su Sky Sport: "Calciomercato l'Originale", pare che l'interesse della Fiorentina per Joaquin Ardaiz, giovane attaccante del Danubio, si sia concretizzato in un'offerta da 4 milioni di euro che i viola avrebbero messo sul piatto della società uruguaiana per assicurarsi le prestazioni del giocatore classe '99.

Significativo, stando alle indiscrezioni, è il fatto che Ardaiz abbia compiuto 18 anni proprio ieri. In questo caso il ragazzo, di fronte all'offerta della società gigliata, potrebbe liberamente trasferirsi senza le implicazioni legate all'acquisto di un minorenne che, fra le tante, prevedono la ricerca di una sistemazione e di un'occupazione stabile per la famiglia dell'interessato.