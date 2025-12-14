La Fiorentina non sta pensando all’esonero di Vanoli, nonostante la B sempre più vicina non è in bilico

La Fiorentina ha perso in casa contro il Verona ed è sempre più ultima in classifica con soli 6 punti in 15 giornate. La salvezza dista 8 punti ma quello che preoccupa di più sono le prestazioni della squadra. Dall’arrivo di Vanoli la Fiorentina ha racimolato 2 pareggi e 3 sconfitte consecutive. Dopo la partita la società viola ha annunciato un ritiro a data da destinarsi ed il silenzio stampa. Ma non sono ore di riflessione, infatti la posizione di Vanoli nonostante tutto non è in bilico. Ma in questo momento Goretti e Ferrari non starebbero pensando ad un cambio in panchina per raddrizzare la situazione. Anche se il recente passato ci ha insegnato che al Viola Park le idee possono cambiare velocemente