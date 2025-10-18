La Fiorentina non sarà sola. Saranno circa 800 i tifosi viola pronti a partire verso San Siro

Saranno circa 800 i tifosi della Fiorentina nel settore ospiti di San Siro pronti a trascinare la squadra al successo.

Secondo quanto riporta La Nazione , ci saranno circa 800 tifosi della Fiorentina nel terzo anello di San Siro a sostenere la squadra. Un numero significativo vista lontananza della trasferta, l'orario scomodo e il momento di difficoltà della squadra. Il tifo viola, dunque, proverà in tutti i modi a farsi sentire e a trascinare la squadra di Pioli al primo successo in campionato di quest'anno.