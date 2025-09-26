La Fiorentina non sarà sola a Pisa. Saranno circa 500 i tifosi viola nel settore ospiti nonostante l’assenza della Curva Fiesole

Nonostante l’assenza della Curva Fiesole ci saranno circa 500 tifosi della Fiorentina nel settore ospiti a sostenere la squadra.

Il derby di domenica dovrà fare a meno di un protagonista almeno sugli spalti. Infatti per la partita di domenica non sarà presente il tifo organizzato viola, dopo la decisione presa di disertare la trasferta per il prezzo troppo alto del biglietto del settore ospiti. Per i ragazzi della curva è stata una decisione sofferta ma essenziale per ribadire la propria posizione. Ci saranno comunque circa 500 tifosi nel settore viola che non hanno rinunciato a essere presenti all’Arena Garibaldi pronti a sostenere la Fiorentina .