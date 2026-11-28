"La Fiorentina non può fare due annate lottando per non retrocedere, bisogna ambire ad altro"

L'ex giocatore viola ha parlato della situazione della Fiorentina

Intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, l'ex attaccante gigliato Cristiano Masitto — tecnico di Nicolò Zaniolo ai tempi degli Allievi della Fiorentina — ha analizzato l'ultimo biennio vissuto dal club toscano:

«Dall'esterno diventa sempre più complicato leggere la situazione. Un'annata storta può capitare a chiunque per svariate ragioni, ma a Firenze due stagioni consecutive così sono inaccettabili: evidentemente è stata sottovalutata l'entità del rischio, un errore che non appartiene alla storia della Fiorentina. Al termine del campionato occorrerà sedersi a tavolino e impostare una pianificazione seria e mirata, seguendo l'esempio di realtà come il Cagliari».

Il ruolo della dirigenza «Non si percepisce una linea societaria limpida su come supportare il tecnico per venir fuori da questa crisi, ed è probabilmente l'aspetto che genera maggiore apprensione».

Una Fiorentina più pragmatica «In questa fase serve una Fiorentina operaia, capace innanzitutto di ritrovare solidità evitando di incassare reti. Indossare un simbolo così prestigioso e carico di storia porta quasi a sentirsi obbligati a esprimere un certo tipo di gioco, ma questo non è il momento adatto. Oggi la priorità è blindare la porta, compattare lo spogliatoio e raccogliere punti ovunque; soltanto quando torneranno tempi più sereni si potrà riproporre un calcio brillante e offensivo».

Su Ranieri «Dispone di un sinistro raffinato ed è una pedina preziosa in fase di impostazione e palleggio, mentre incide meno sul piano puramente fisico. Quando la squadra gira, riesce a interpretare con efficacia entrambe le fasi; nei periodi di difficoltà, invece, resta un difensore più da fioretto che da sciabola».

Su Zaniolo «Si è ritrovato, appare molto più sicuro nelle giocate e maggiormente al centro del progetto, una condizione in cui ogni calciatore dovrebbe trovarsi. Esistono diverse fasce di giocatori e reggere il peso di certe piazze d'élite non è alla portata di tutti. Nicolò sta recuperando gradualmente la propria dimensione e sono convinto che dimostrerà il suo reale potenziale: è ancora giovane, ha grandi qualità e può tornare in una big».

Sulla gara di domani «Sarà un confronto estremamente complicato, perché si affrontano due formazioni che attraversano una fase delicata. A prevalere sarà il timore di subire gol. Vedo due scenari possibili: o entrambe le squadre si esporranno pochissimo, oppure spingeranno soltanto per 20-25 minuti per frazione, badando poi a chiudere i tempi senza concedere varchi».