La Fiorentina non prende mai lo specchio della porta, servono almeno 10 tiri prima di trovare il gol
Che la precisione sotto porta non fosse un cavallo di battaglia della Fiorentina di Stefano Pioli era noto già da tempo, ma oggi a confermarlo ci sono anche le statistiche ufficiali della Lega di Seri...
Che la precisione sotto porta non fosse un cavallo di battaglia della Fiorentina di Stefano Pioli era noto già da tempo, ma oggi a confermarlo ci sono anche le statistiche ufficiali della Lega di Serie A.
I viola, che vantano il secondo posto nella classifica dei tiri tentati (ben 333), si posizionano per ultimi per quanto riguarda la precisione di quest'ultimi. Gli attaccanti del Fiorentina, infatti, centrano lo specchio solo nel 48% delle occasioni, un dato al quale va sommato anche il fatto che per trovare la via del gol sono necessari almeno 10 conclusioni verso la porta avversaria.