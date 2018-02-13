La Fiorentina non prende mai lo specchio della porta, servono almeno 10 tiri prima di trovare il gol

Che la precisione sotto porta non fosse un cavallo di battaglia della Fiorentina di Stefano Pioli era noto già da tempo, ma oggi a confermarlo ci sono anche le statistiche ufficiali della Lega di Seri...

A cura di Redazione Labaroviola 13 febbraio 2018 12:33

Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias, Thereau, Simeone,

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