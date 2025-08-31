La Fiorentina non perde a Torino dal 2022. Su 83 incontri però sono solo 15 le vittorie viola

Si giocherà oggi alle 18.30 la partita tra Torino e Fiorentina valevole per la 2° giornata del campionato di Serie A. Quella tra Torino e Fiorentina sarà la 84esima partita tra le due squadre allo sta...

Si giocherà oggi alle 18.30 la partita tra Torino e Fiorentina valevole per la 2° giornata del campionato di Serie A. Quella tra Torino e Fiorentina sarà la 84esima partita tra le due squadre allo stadio Olimpico di Torino. I precedenti sorridono largamente ai granata che su 83 incontri ne hanno vinti 42. Le vittorie viola sono 15, mentre 26 i pareggi. Il Toro in casa ha segnato 130 goal contro gli 82 della Fiorentina. Tuttavia la Fiorentina è imbattuta negli ultimi 3 incontri, in cui ha strappato 2 pareggi e la vittoria per 1-0 dell'anno scorso con la rete di Kean. L'ultima sconfitta risale al 10 Gennaio 2022 quando i viola di Italiano furono sconfitti pesantemente per 4-0, per il Torino segnò una doppietta l'ex viola Brekalo