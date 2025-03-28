La Fiorentina non ci sta: presentato ricorso per la multa dopo la coreografia con la Juve

La Fiorentina non ci sta: presentato ricorso contro la sanzione dopo la coreografia nella sfida casalinga contro la Juve. Il club viola ritiene eccessiva la decisione del Giudice Sportiva che ha emess...

La Fiorentina non ci sta: presentato ricorso contro la sanzione dopo la coreografia nella sfida casalinga contro la Juve. Il club viola ritiene eccessiva la decisione del Giudice Sportiva che ha emesso una maxi multa da 50mila euro, oltre la diffida della curva dei tifosi viola per il lancio di qualche fumogeno e alcuni cori. Nei giorni scorsi la società viola aveva presentato preannuncio per usufruire di altri cinque giorni per far esaminare gli atti ai propri legali. L'obiettivo è ottenere una riduzione della multa se non farla togliere del tutto tenendo conto anche dei precedenti. Vedremo, adesso, se il ricorso della società verrà accolto e in quale misura.