La Fiorentina non ci sta, meritava il pari. I rammarichi non mancano. Battuta di corto muso 

La Juventus batte la Fiorentina di corto muso, ma i rammarichi non mancano. La squadra di Vincenzo Italiano lascia Torino con un amaro in bocca non indifferente. Se il primo tempo ha lasciato a desiderare, la ripresa è stata tutte a tinte viola. Per questo motivo la Fiorentina meritava di più, almeno il pareggio. Così però non è stato, con Allegri che si porta a casa i tre punti grazie al gol di Gatti nel primo tempo. Fase di gioco complicata per la Viola che vede McKennie e Vlahovic andare in gol ed essere fermati dalla bandierina del fuorigioco. Il serbo, anche nel secondo tempo, si dovrà arrendere al guardalinee. Niente gol dell’ex. All’Allianz Stadium però, va in scena un’altra Fiorentina nella ripresa. Italiano sistema la squadra, crea e si rende più volte pericolosa. Nico Gonzalez colpisce una clamorosa traversa, con la palla che viene deviata da Szczesny. Sfortunato anche Beltran che a botta sicura, colpisce il suo compagno Nzola sulla linea. Insomma, finisce 1 a 0 ma la Fiorentina si merita un bell’applauso, almeno, per la seconda frazione di gioco. Lo scrive La Nazione.