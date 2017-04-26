La Fiorentina ha messo gli occhi su Mascarenhas, giovane talento della Fluminense

L'esterno classe '98 è già nel giro della nazionale brasiliana under 20

Fiorentina e Milan hanno messo gli occhi su un talento brasiliano classe '98 ora al Fluminense. E' un esterno sinistro, si chiama Mathues Mascarenhas, nel giro della nazionale brasiliana under20. Prenderà il passaporto comunitario ed è nel mirino anche di molti club europei, tra cui il Benfica. Dotato di buona tecnica e corsa, viene descritto come un giocatore capace di difendere e attaccare. Il suo contratto scade a dicembre ma il Fluminense sta provando a convincerlo a prolungare portandolo in prima squadra.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com