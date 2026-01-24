La Fiorentina indosserà una maglia in onore di Commisso: le iniziali del presidente sotto lo stemma

Quella di stasera tra Fiorentina e Cagliari sarà la prima gara al Franchi senza il presidente Rocco Commisso, scomparso a New York il 16 gennaio. Per l’occasione, la Fiorentina ha deciso di rendergli...

A cura di Redazione Labaroviola 24 gennaio 2026 17:00

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