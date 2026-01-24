La Fiorentina indosserà una maglia in onore di Commisso: le iniziali del presidente sotto lo stemma
Quella di stasera tra Fiorentina e Cagliari sarà la prima gara al Franchi senza il presidente Rocco Commisso, scomparso a New York il 16 gennaio. Per l’occasione, la Fiorentina ha deciso di rendergli...
A cura di Redazione Labaroviola
24 gennaio 2026 17:00
Quella di stasera tra Fiorentina e Cagliari sarà la prima gara al Franchi senza il presidente Rocco Commisso, scomparso a New York il 16 gennaio. Per l’occasione, la Fiorentina ha deciso di rendergli omaggio con una maglia dedicata: accanto al tradizionale giglio compariranno le lettere “RBC”, che richiamano le iniziali del patron viola. A seguire, il post ufficiale del club.