La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime 8 trasferte, da ottobre solo 5 punti presi fuori casa

La Fiorentina è la squadra che ha subito meno tiri in porta (222), lo Spezia quella che ne ha incassati di più (402)

Come riporta Goalist.it, quella tra Spezia e Fiorentina è una sfida quasi inedita visto che, nella massima competizioni, sono solamente tre i precedenti tra le due formazioni. Al Franchi, i Viola hanno vinto in due occasioni (entrambe per 3-0), mentre nell’unica sfida disputata in terra ligure è terminata in pareggio (2-2 nell’ottobre 2020).

Nonostante il pronostico sia favorevole ai gigliati, non è da sottovalutare il fatto che la squadra di Italiano abbia vinto solo una delle ultime otto trasferte. Da inizio ottobre, la Fiorentina ha raccolto 5 punti lontano dalla Toscana facendo meglio unicamente del Torino (4 punti). Numeri stridenti per una realtà che punta all’Europa.

Guardando alle varie statistiche emerge quello riguardante i tiri in porta. La Fiorentina è la squadra che ne ha subiti meno finora (222), mentre lo Spezia quella che ne ha incassati di più (402). Questo spiega gli 11 gol dalla distanza presi dagli Aquilotti rispetto ai 2 dei viola.

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