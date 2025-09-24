La Fiorentina ha tirato 9 volte in porta in 4 partite, solo 5 tiri su azione. Lecce e Pisa hanno fatto meglio

C'è un dato che certifica l'inizio scoraggiante di stagione della Fiorentina che è incapace di vincere e di divertire i propri tifosi oltre che immaginiamo di divertirsi lei stessa in campo. Infatti i...

C'è un dato che certifica l'inizio scoraggiante di stagione della Fiorentina che è incapace di vincere e di divertire i propri tifosi oltre che immaginiamo di divertirsi lei stessa in campo. Infatti in 4 partite di Serie A la Fiorentina oltre a raccogliere solo 2 punti non è quasi mai stata pericolosa. Sono solo 9 i tiri in porta della Fiorentina in 4 gare, un dato bassissimo che preoccupa ancora di più se pensiamo che 4 di questi sono stati sugli sviluppi di calcio da fermo. 5 tiri in porta su azione in 4 partite, la media di 1 tiro in porta a partita. Difficile se non impossibile vincere con questi numeri e di fatti la Fiorentina è ancora ferma a 0 vittorie. Tra l'altro nei 3 goal segnati dalla squadra di Pioli fin qui soltanto il primo di Mandragora è stato su azione

Anche Kean, stella polare di questa squadra, fa fatica a trovare lo specchio della porta visto che ancora non ha mai impensierito il portiere avversario. Difficile pensare che il problema sia di natura tecnica o della qualità dei calciatori visto che anche Lecce e Pisa (10 e 13 tiri in porta) hanno tirato più della Fiorentina nonostante siano forse le due squadre più povere tecnicamente. Difficile pensare anche che sia questione di tempo, perché sempre le già citate Lecce e Pisa hanno entrambe cambiato allenatore. Insomma la Fiorentina ha un grave problema di gioco che deve risolvere prima possibile