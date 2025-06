La Fiorentina ha tempo fino al 24 Giugno per riscattare Gudmundsson, altrimenti tornerà al Genoa

Qualche giorno fa la FIGC ha comunicato alle società le date in cui esercitare le opzioni di riscatto presenti in quei calciatori in rosa che sono arrivati in prestito con diritto di riscatto. Le date fissate inizialmente erano quelle tra il 16 e il 18 Giugno, ma visto il caos successo in Serie B ed il fatto che Sampdoria e Salernitana non hanno ancora finito il campionato la federazione ha fatto slittare la scadenza tra il 22 e il 24 giugno.

In casa Fiorentina sono molti i calciatori presenti in rosa con questa formula, e se per quasi tutti è stata già presa una decisione non è così per Gudmundsson. Il club viola infatti non ha ancora sciolto le proprie riserve ed è molto incerta visti i 17 milioni che dovrà versare nelle casse del Genoa per riscattare un calciatore molto importante. Comunque vada una decisione dovrà essere presa entro e non oltre il 24 Giugno o la Fiorentina perderà la priorità che ha su Gudmundsson e il calciatore farà ritorno al Genova e a quel punto altre squadre potranno provare a inserirsi.