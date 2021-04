La Fiorentina ha subito 9 gol da calcio d’angolo in Serie A: il 78% con Prandelli. Segnate solo 2 reti

Fino ad oggi la Fiorentina ha subito 49 gol, di cui ben 9 da calcio d’angolo, a discapito dei solo 2 siglati. Un dato che ci fa riflettere sul tipo di marcatura (a zona) che ha scelto la Viola, prima di Beppe Iachini, poi di Cesare Prandelli e ancora di nuovo del mister ascolano per queste ultime gare della stagione, la quale non ha dato i frutti sperati.

9 reti subite da situazioni di calcio d’angolo sono decisamente troppe, fa pensare anche quanto è successo domenica scorsa sull’1-0 dell’Atalanta. Jack Bonaventura si è ritrovato a marcare uno come Duvan Zapata dal fisico possente, che si è liberato con una semplice sbracciata, senza dover troppo faticare.

Andiamo ora ad analizzare nel dettaglio le diverse sfide in cui si sono verificate queste situazioni:

Le due reti segnate da corner sono arrivate in Spezia-Fiorentina 2-2. 0-1 firmato Pezzella. Lasciato solo colpisce di testa e non perdona. E su Fiorentina-Parma 3-3. 1-0, corner di Pulgar, primo gol italiano per Martinez Quarta.

In Spezia-Fiorentina il 2-2 dei liguri è arrivato da corner, mischia in area viola, Farias la risolve con una puntata in basso. In Milan-Fiorentina, rossoneri in vantaggio grazie a Romagnoli su calcio d’angolo dalla destra di Brahim Diaz per Kessiè, il quale fornisce un assist per il capitano del Milan che si trova solo a due passi dalla porta. In Atalanta-Fiorentina, 3-0 rete di Toloi. Corner di Malinovskyi, spizza Djimsiti, colpo di testa di misura del capitano nerazzurro. In Lazio Fiorentina, 2-0 biancoceleste. Da corner, la palla passa sul secondo palo ed Immobile batte Dragowski. Vantaggio nerazzurro in Fiorentina-Inter. Schema perfetto da corner, favorito Barella che dal limite controlla e con un colpo a giro batte il portiere viola. In Sampdoria-Fiorentina, vantaggio blucerchiato firmato da Keita Baldè. Angolo di Ramirez forte sul primo palo, Keita si inserisce alle spalle di Vlahovic e di testa insacca la palla in rete. 1-3 in Benevento-Fiorentina, corner di Caprari, incornata vincente di Ionita. Fiorentina-Atalanta, l’1-0 dei bergamaschi arriva su un corner pennellato di Malinovskyi, stacco imperioso di Zapata, e palla alle spalle di Dragowski.

Di certo dunque bisogna lavorare su queste situazioni, dove la Fiorentina è troppo “molle”.

