La Fiorentina ha speso 200 milioni per i cartellini dei calciatori in rosa, è la 7° rosa più costosa d'Italia

I cartellini dei calciatori presenti in rosa sono costati quasi 200 milioni di euro, la Fiorentina è la settima rosa più costosa in A

Il noto portale Transfermarkt ha pubblicato la classifica di Serie A in base al costo d'acquisto dei cartellini in rosa e il costo dei prestiti. Classifica che dunque non tiene conto dell'ingaggi e delle cessioni ma solo degli esborsi fatti per i cartellini dei calciatori presenti in rosa. La Fiorentina in questa classifica si piazza al 7° posto avendo speso 200 milioni per i cartellini presenti in rosa, Piccoli l'acquisto più oneroso. Poco davanti alla Fiorentina c'è la Roma con 236 milioni spesi, sorprende l'Inter al 5° posto con 287 milioni alle spalle dell'Atalanta che ha speso 318 milioni. al primo posto c'è ovviamente la Juventus che ha speso la bellezza di 489 milioni di euro