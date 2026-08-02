La Fiorentina ha smentito Philogene. Nazione: "L'Ipswich Town valuta l'ala circa 20 milioni"
Philogene è l'ultimo nome di esterno offensivo accostato
A cura di Redazione Labaroviola
02 agosto 2026 09:37
L’ultimo nome per gli esterni offensivi accostati alla Fiorentina è quello di Jaden Philogene, ala inglese classe 2002 dell’Ipswich Town. Profilo interessante, valutato una ventina di milioni, ma prontamente smentito informalmente dalla società viola. In attesa dell’evolversi della vicenda Mastantuono, si continua a valutare profili come quelli di Bakayoko e Lang in entrata per la Fiorentina. Lo scrive La Nazione.