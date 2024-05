La Fiorentina ha perso 4 punti per errori arbitrali, è la squadra che ne ha persi di più a causa degli arbitri

Classifica Senza Errori Arbitrali: alla Fiorentina mancano 4 punti, Napoli il club con più torti arbitrali della stagione. La stagione di Serie A 2023-2024 è arrivata al termine. L’Inter si è laureata campione d’Italia, mentre Frosinone, Salernitana, Sassuolo non sono riuscite a conquistare la salvezza. Insieme a Inter, Milan e Juventus saranno Bologna e Atalanta a giocare la prossima

edizione della Champions League, mentre per scoprire chi si qualificherà per Europa e Conference League bisognerà attendere la finale Olympiakos-Fiorentina del 29 maggio. Ad accompagnare il campionato, giornata dopo giornata, la classifica senza errori arbitrali stilata da Superscommesse, che mette regolarmente in evidenza gli episodi arbitrali pro e contro le 20 squadre della Serie A e i relativi punti sottratti o aggiunti rispetto alla classifica reale. Dopo i 38 turni di questa

stagione, emerge che il Napoli è la squadra maggiormente penalizzata: i partenopei hanno subito ben 7 torti arbitrali e registrano un saldo di

–2 punti in classifica. Segue la Lazio, con 4 errori arbitrali ai propri danni. La

Fiorentina, invece, risulta il club con il saldo punti in negativo più alto: alla Viola spetterebbero

4 punti in più rispetto alla classifica reale. Di seguito la classifica con Punti Virtuali, Punti Reali, Saldo Punti, Episodi a favore ed Episodi Contro per ogni squadra:

CORI CONTRO I FIORENTINI A EMPOLI