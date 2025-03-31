La Fiorentina ha fatto più punti con le squadre in lotta per l'Europa che con quelle in lotta salvezza

Dopo il successo di ieri contro l'Atalanta, l'ennesimo contro una big del nostro campionato, il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha spiegato il suo punto di vista: "Con le grandi facciamo s...

Dopo il successo di ieri contro l'Atalanta, l'ennesimo contro una big del nostro campionato, il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha spiegato il suo punto di vista: "Con le grandi facciamo sempre queste prestazioni e ci fa piacere. Però dobbiamo mantenere la concentrazione anche contro chi è a metà classifica. Ho chiesto due mesi importanti ai ragazzi, manteniamo l'entusiasmo e l'energia che si è ricreata. Li vedo sorridenti e consapevoli, manteniamo però l'umiltà". A ben guardare infatti la Fiorentina ha avuto un ruolino di marcia invidiabile contro le squadre che stanno attualmente lottando per Scudetto o per un piazzamento europeo, mentre ha faticato tremendamente contro avversarie che stanno lottando per la salvezza. Un limite che ha complicato non poco la corsa al sogno Champions League, anche se alcuni successi inaspettati hanno dato fiato e fiducia.

I numeri a confronto

Considerando le 8 in corsa per un posto in Europa, ovvero Inter, Napoli, Atalanta, Bologna, Juventus, Roma, Lazio e Milan, la Fiorentina ha portato a casa 22 punti, frutto di 7 vittorie, 5 sconfitte e 1 pareggio, dovendo giocare ancora contro Bologna, Roma e Milan.

Guardando alle sfide con le 8 in corsa per la salvezza, il bilancio parla di 19 punti con 5 vittorie, 3 sconfitte e 4 pareggi, dovendo ancora affrontare Cagliari, Parma, Empoli e Venezia. Lo scrive Tuttomercatoweb