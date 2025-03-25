La Fiorentina ha due punti in più dello scorso anno, ma ha una posizione in meno in classifica

Riprenderà domenica da Fiorentina-Atalanta il cammino della Fiorentina in Serie A dopo la pausa per le nazionali, e riprenderà dopo lo scintillante 3-0 in casa contro Juventus. Nonostante però l'ultim...

Riprenderà domenica da Fiorentina-Atalanta il cammino della Fiorentina in Serie A dopo la pausa per le nazionali, e riprenderà dopo lo scintillante 3-0 in casa contro Juventus. Nonostante però l'ultima bellissima e importantissima vittoria la Fiorentina è reduce da un periodo non proprio semplice in termine di punti e fatti e per questo dopo un grande avvio di campionato adesso si trova in ottava posizione, anche se con le avversarie tutte molto vicine.

Rispetto alla passata stagione dunque la Fiorentina ha perso una posizione in classifica visto che lo scorso anno dopo la 29esima giornata occupava la settima posizione davanti alla Lazio che poi l'avrebbe scavalcata nel rush finale. Una posizione in meno dunque ma anche due punti in più visto che la squadra di Italiano a questo punto della stagione lo scorso anno aveva raccolto 46 punti mentre i ragazzi di Palladino sono a quota 46.

Per fare meglio della scorsa stagione la Fiorentina dovrà fare 13 punti nelle prossime 9 partite per arrivare a quota 61, ma in realtà più che i punti totali sarebbe meglio migliorare la posizione in classifica e terminare più in alto dell'ottavo posto.