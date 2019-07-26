La Fiorentina ha chiesto alla Juventus informazioni per Khedira, l'ostacolo del possibile colpo...
Non solo mercato in entrata, la Juventus pensa anche alle possibili cessioni. In questo senso Sami Khedira potrebbe lasciare Torino. Il centrocampista tedesco piace a molti in Italia ed Europa. Su di...
A cura di Redazione Labaroviola
26 luglio 2019 02:32
Non solo mercato in entrata, la Juventus pensa anche alle possibili cessioni. In questo senso Sami Khedira potrebbe lasciare Torino. Il centrocampista tedesco piace a molti in Italia ed Europa. Su di lui hanno messo gli occhi Arsenal, Valencia e la Fiorentina.
La società viola ha provato a chiedere informazioni per il centrocampista tedesco. Un desiderio di mercato che deve però far fronte anche all'elevato ingaggio percepito dallo stesso Khedira, che deciderà il suo futuro nei prossimi giorni.
GianlucaDiMarzio.com