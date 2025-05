La Fiorentina ha bisogno di un allenatore che la faccia crescere, non di crescere un allenatore

Con la sconfitta di ieri a Venezia la Fiorentina è rimasta al 9° posto, ma aldilà delle posizioni in classifica i viola sono ormai praticamente fuori dalle coppe europee. Eppure questa stagione era iniziata con tutt’altri segnali, dalla conferenza stampa di Giugno in cui la società si era dichiarata ambiziosa ed aveva chiesto scusa per l’ottavo posto dell’anno appena passato, fino ad arrivare ad un buon mercato estivo e alle otto vittorie consecutive. Ma appena pochi mesi dopo la stagione sta volgendo al termine in modo fallimentare, ancora peggio dell’anno scorso, ed in molti tra tifosi e addetti ai lavori stanno dando colpa di ciò a Palladino. Sicuramente il tecnico campano non è esente da colpe, anzi ha commesso diversi errori, dalle enormi difficoltà contro le piccole ai problemi avuti dopo l’infortunio di Bove passando per un gioco mai brillantissimo.

Ma ci si poteva aspettare poi qualcosa di così tanto diverso? Infondo Palladino per quanto avesse fatto bene al Monza e avesse fatto credere a molti, me compreso, di essere un allenatore pronto; era appena al secondo anno da allenatore e inoltre l’esperienza di Monza era stata fin troppo semplice, per avergli insegnato come superare le difficoltà che poi ci sono state a Firenze, ed i risultati al termine della stagione sono sotto gli occhi di tutti. Quella di Palladino di conseguenza è stata una scelta sbagliata. Ma il vero problema non è tanto la scelta sbagliata, quanto i criteri con cui la Fiorentina ha cercato un nuovo allenatore. Infatti se torniamo al termine della scorsa stagione la società viola dopo aver scoperto da diversi mesi che Italiano avrebbe lasciato Firenze, si è ritrovata a scegliere tra l’attuale allenatore della Fiorentina ed Alberto Aquilani, un allenatore con ancor meno esperienza e meno spessore di Palladino, di conseguenza tra le due la scelta più ambiziosa era quella di Palladino, cioè un allenatore con una 60ina di panchine tra i professionisti.

Questo perché i dirigenti viola evidentemente cercavano un allenatore con cui crescere insieme, che non fosse necessariamente una garanzia per fare un salto di qualità, ma che potesse a Firenze sbagliare, imparare dagli errori e migliorare, un po’ come fatto con Italiano. Soltanto che quando la Fiorentina scelse Italiano veniva da 3 anni di lotta salvezza e aveva l’obbiettivo di tornare a lottare per l’Europa, mentre lo scorso anno la Fiorentina aveva bisogno di un allenatore che la portasse in un Europa migliore o che la portasse a vincere, ed è difficile fare questo salto con un mister alle prime armi. Forse è più sicuro farlo con allenatori che hanno già la carriera e lo spessore per saper condurre la squadra in Champions League o a vincere un trofeo, allenatori come Sarri o De Zerbi che hanno nel loro bagaglio di esperienze qualcosa da cui attingere per migliorare e far funzionare le loro idee.

Visto il contratto fino al 2027 sarebbe lecito aspettarsi che la Fiorentina la prossima stagione riparta con Palladino, ma le parole di ieri di Pradè hanno lasciato spazio anche ad uno scenario diverso, uno scenario in cui la Fiorentina si metterà alla ricerca di un nuovo allenatore al termine della stagione. Nel caso i dirigenti viola dovrebbero scegliere un allenatore che una volta terminata la sua esperienza a Firenze lasci una Fiorentina più forte, un allenatore che faccia crescere la Fiorentina, non uno che cresca a Firenze. Sarebbe inutile esonerare Palladino per poi virare su profili simili a lui, a quel punto tanto vale continuare con lui