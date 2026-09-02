"La Fiorentina ha bisogno di gente esperta a centrocampo, ma Brozovic non è l'ideale adesso"

Il procuratore ha parlato di Brozovic

Il noto agente di mercato Stefano Antonelli è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per fare il punto sulle ultime mosse della Fiorentina e per tracciare una riflessione più ampia sullo stato di salute della Serie A. Dalle strategie del club viola per gestire i tanti giovani arrivati nell'ultima sessione alla perdita di appeal del calcio italiano rispetto alla Premier League, ecco l'analisi del procuratore.

Un profilo esperto per guidare la linea verde viola «In merito alle voci su Brozovic – un calciatore che a 35 anni si avvia ormai verso la fase conclusiva della propria carriera – credo che la Fiorentina avesse un reale bisogno di un profilo dotato di grande carisma ed esperienza. Un elemento di spessore era fondamentale per fare da chioccia e gestire i numerosi giovani inseriti in organico al termine di una campagna acquisti imponente e scoppiettante».

Il divario con la Premier e il livello della Serie A «Nel momento in cui acquistiamo calciatori reduci da parentesi ai margini nei club di Premier League – come nei casi di Malen, Anguissa, Tomori o McTominay – e questi diventano immediatamente idoli indiscutibili delle tifoserie, dobbiamo farci delle domande. È il segnale evidente di come il nostro campionato abbia perso terreno in termini di competitività generale».