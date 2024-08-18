La Fiorentina Giovedì giocherà contro la squadra di Orban, lo stadio è un gioiello da meno di 4000 posti

La Fiorentina inizierà il proprio percorso nella nuova Conference League contro il Puskas Akademia giovane squadra nata nel 2005 ma che è arrivata alla ribalta per motivi politici. Infatti il Puskas A...

La Fiorentina inizierà il proprio percorso nella nuova Conference League contro il Puskas Akademia giovane squadra nata nel 2005 ma che è arrivata alla ribalta per motivi politici. Infatti il Puskas Akademia gioca nel piccolo villaggio di Felcsut (meno di 2000 abitanti) che non ha niente a che vedere con la leggenda Ungherese Ferenc Puskas ma è il paese dove un giovanissimo Viktor Orban ha dato i primi calci ad un pallone, ed è proprio grazie all'attuale primo ministro Ungherese che la storia della squadra cambia.

Nel 2007 infatti Orban fonda la struttura odierna e ne cambia lo statuto facendo della Puskas Akademia il centro di un programma politico volto a formare i giovani calciatori Ungheresi nella speranza di tornare a dare rilievo al calcio magiaro, e per farlo sceglie la squadra del terreno di gioco dove lui ha iniziato a giocare a calcio come simbolo del legame con la propria terra. Da lì in poi il Puskas sale alla ribalta arrivando nella prima serie Ungherese e ottenendo anche un secondo posto. Lo stadio, la Pancho Arena, è un gioiellino da 4000 posti voluto da Orban, che ha al suo interno il meglio dell'architettura Ungherese, e che è costato ad Orban numerose critiche visto i costi esorbitanti per uno stadio di un villaggio così piccolo.

Venendo al calcio giocato il Puskas non dovrebbe essere una grande minaccia per la Fiorentina, l'anno scorso è arrivata terza in Ungheria a 20 punti dal Ferencravos, squadra che la Fiorentina ha incontrato nella scorsa Conference, che ha vinto il campionato. Il valore totale della rosa è di 9 milioni secondo Transfermarkt ed il giocatore più forte è Jonathan Levi. La minaccia più grande però può essere data da una condizione fisica migliore da parte degli Ungheresi considerando che sono già alla 4 partita di campionato.

L'ATALANTA TORNA SU NICO

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