Lookman non convocato per il Lecce: ha chiesto la cessione all'Atalanta. Ritorno di fiamma per Nico Gonzalez?

Potrebbe essere arrivata al capolinea l'avventura di Ademola Lookman con la maglia dell'Atalanta. Il calciatore non è stato convocato da Gian Piero Gasperini per la sfida contro il Lecce per motivi di...

Potrebbe essere arrivata al capolinea l'avventura di Ademola Lookman con la maglia dell'Atalanta. Il calciatore non è stato convocato da Gian Piero Gasperini per la sfida contro il Lecce per motivi di mercato. Il Psg ha fatto un sondaggio con l'entourage del giocatore, che ha avvisato l'Atalanta, incontrando un'apertura all’eventuale trasferimento. La mancata convocazione di oggi è un ulteriore indizio che la pista si sta scaldando parecchio. Adesso i bergamaschi torneranno su Nico Gonzalez?