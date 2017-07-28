La Fiorentina farà visita alla Pistoiese, il prossimo 10 agosto un'amichevole allo stadio "Melani"
La squadra di Pioli prosegue il suo ciclo di amichevoli contro la compagine toscana militante in Lega Pro, i prezzi dei biglietti...
La Fiorentina informa che giovedì 10 Agosto alle ore 20:30, allo Stadio “Marcello Melani” di Pistoia, la squadra viola incontrerà in amichevole la Pistoiese, club che milita nel campionato di Lega Pro.
Sarà possibile acquistare i biglietti per l’incontro nei punti vendita BookingShow e attraverso il portale bookingshow.it
Questi i prezzi:
Tribuna Ovest Laterale: € 21,50 - prevendita 1,50, ridotto € 11.50 - prevendita € 1,50; Curva Nord: € 10, prevendita € 1,50; Curva Sud: € 10 - prevendita 1,50 ridotto 5,50 - prevendita € 1,50; Tribuna Ovest Centrale: € 21,50 prevendita € 1,50 - ridotto € 11,50 - prevendita 1,50.
Biglietti ridotti da 3 a 14 anni, bambini sotto tre anni gratis senza diritto del posto a sedere. Biglietto nominativo (no tessera tifoso). Disabili ingresso gratuito con documento e certificato medico attestante la disabilità.
Fonte: violachannel.tv