La Fiorentina è la terza squadra italiana per soldi spesi nelle ultime 5 sessioni di mercato di riparazione

Il noto portale Transfermakt ha stilato una classifica delle società italiane che hanno speso di più nel mercato invernale dal 2021 ad oggi, la Fiorentina si trova al 3° posto con 50 milioni spesi.La...

Il noto portale Transfermakt ha stilato una classifica delle società italiane che hanno speso di più nel mercato invernale dal 2021 ad oggi, la Fiorentina si trova al 3° posto con 50 milioni spesi.

La Fiorentina infatti a partire dal mercato di Gennaio della stagione 2020/2021 ha speso per portare a Firenze 50 milioni di cui più di 30 per l'accoppiata Cabral-Ikonè pagata poco più di 15 milioni a testa, quasi 8 milioni per il riscatto anticipato di Barak dal Verona, 5 milioni spesi per l'acquisto di Kokorin ed altri 5 per portare a Firenze Brekalo e Sabiri. Il resto dei soldi sono i costi dei prestiti dei vari Malcuit, Belotti, Faraoni e anche dell'ultimo arrivato Folorunsho.

Insomma 50 milioni spesi non proprio benissimo per usare un eufemismo considerato l'apporto dei calciatori sopracitati, un altra riflessione è che negli ultimi anni la Fiorentina ha ridotto gli investimenti fatti nel mercato di Gennaio, vedremo se quest'anno la Fiorentina tornerà a spendere come ha fatto nei primi anni dell'era Commisso.

LE PAROLE DI GOSENS

https://www.labaroviola.com/gosens-dopo-la-lazio-con-il-nuovo-modulo-ci-e-cambiata-la-stagione-con-il-milan-vittoria-emozionante/284906/