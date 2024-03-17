La Fiorentina è la squadra in Serie A che gioca di più: oggi la 42esima gara stagionale

I viola stanno confermando l'andamento della scorsa stagione quando furono il club in Italia con più incontri disputati

Secondo Tuttomercatoweb, i viola stanno confermando la tendenza dello scorso campionato, infatti con la partita di Bergamo registrano la 42esima partita stagionale da agosto ad oggi con la squadra impegnata ancora su tre fronti, il numero potrebbe essere destinato a crescere come tutti sperano. Un dato incredibile se si pensa che 14 saranno dopo un match infrasettimanale con 6 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte.

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