La Fiorentina è la squadra che crea meno in Serie A, è ultima per tiri in porta e grandi occasioni

La Fiorentina sta vivendo il peggior avvio di campionato della sua storia, con 3 punti in 7 partite la squadra di Pioli è ultima in classifica. Ma quello che è peggio è che la classifica rispecchia qu...

La Fiorentina sta vivendo il peggior avvio di campionato della sua storia, con 3 punti in 7 partite la squadra di Pioli è ultima in classifica. Ma quello che è peggio è che la classifica rispecchia quanto mostrato in campo fin qui. La Fiorentina è la squadra peggiore di questo inizio di campionato. A dimostrarlo non ci sono solo le sensazioni dei tifosi e degli addetti ai lavori, ma anche i numeri.

La Fiorentina ha creato solo 8 grandi occasioni ed è la squadra in Serie A che ha fatto peggio. Ultima anche per tiri in porta avendo tirato solo 15 volte verso la porta avversaria. La Fiorentina in 7 partite ha tirato solo 35 volte da dentro l'area di rigore con una media di 5 tiri a partita, ed è 18° in questo dato. Come è 18esima nei tiri dopo un azione manovrata, appena 40. I viola hanno toccato solo 123 volte il pallone nell'area di rigore avversaria. Solo 7 squadre ne hanno toccati meno. Non funziona più nemmeno il lancio lungo su Kean, infatti con 18,3 lanci lunghi riusciti a partita è la peggior squadra in Serie A.

Che la Fiorentina non ha un gioco non è solo un impressione. Ci sono tutta una serie di numeri a dimostrare che questa squadra non ha idee. E che anche se le avesse non c'è n'è una che sta funzionando. Con questi numeri è difficile che la Fiorentina possa uscire dal momento di crisi. Non si vincono le partite se non si tira in porta