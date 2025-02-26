La Fiorentina è la seconda in Europa per valore dei calciatori presi in prestito, prima è la Juventus

Il noto portale Transfermarkt ha stilato una classifica delle squadre dei primi 5 campionati europei in base al valore di mercato dei calciatori acquistati in prestito, la fiorentina in questa special...

Il noto portale Transfermarkt ha stilato una classifica delle squadre dei primi 5 campionati europei in base al valore di mercato dei calciatori acquistati in prestito, la fiorentina in questa speciale classifica si piazza al 2° posto dietro alla Juventus. Infatti il valore di mercato dei calciatore in prestito della Fiorentina è di 130 milioni di euro per 9 calciatori.

D'altra parte una delle formule più usate dal Ds Pradè in questa stagione è quella del calciatore acquistato in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, formula che è stata usato per acquistare i vari Bove, Folorunsho, Fagioli, Gosens, Zaniolo, simile anche la formula di Gudmundsson. Mentre Cataldi, Colpani e Adli sono in prestito con diritto di riscatto.

Il valore della rosa della Fiorentina è di circa 280 milioni secondo Transfermarkt, dunque il valore dei calciatori in prestito è di circa il 47% del totale. Quasi metà del valore della rosa di conseguenza non è di proprietà della Fiorentina, ma va detto però che molti dei calciatori in prestito verranno riscattati anche perché la società sarà obbligata a farlo.